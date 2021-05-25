Что такое арт-менеджмент, и как он поможет азербайджанским художникам

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанской государственной картиной галереи 25 мая будет дан старт вебинару "Art Management", сообщили Trend Life организаторы.

Проект реализуется с целью эффективного использования творческого потенциала художников, повышения уровня их подготовки в направлениях арт-менеджмента, создания новой платформы для обмена опытом и т.д.

Отметим, что творческая индустрия развивается во всем мире, и создает новые возможности для самореализации и презентации продукции. В связи с этим большинству азербайджанских художников необходимо использовать роль арт-менеджмента на современном рынке продаж, заявить о себе на традиционных и цифровых платформах, повысить знания и навыки в данной области.

Вебинары по арт-менеджменту будут проводиться в форме онлайн-лекций с участием экспертов в данной области.

(Автор: Джани Бабаева )