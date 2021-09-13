В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 13 сентября 2021 13:27 (UTC+04:00)
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XVI Бакинского джазового фестиваля в Art Tower в Ичери шехер прошли Дни кино. Были представлены картины - легенды кинематографа прошлого века, сообщает Trend Life.

Показы прошли при поддержке руководителя НПО ArtsCouncil Azerbaijan, художника Дадаша Мамедова.

В камерной обстановке площадки Art Tower киновед Ульви Мехти представил собравшимся любителям кино и джаза тематическую рубрику Jazz&Cinema, которая, исходя из слогана фестиваля "Джаз Победы", своеобразно символизировала Победу в 44-дневной Отечественной войне. Зрителям были представлены фильмы, отождествляющие победный дух искусства.

В первый день киновед рассказал о документально-игровой киноимпровизации немецкого режиссера Вима Вендерса с процессом съемок на постреволюционной Кубе - загадочном "Острове свободы", и джаз-импровизации легендарного джаз-банда диксиленда Buena Vista Social Club.

"Коллектив на протяжении своей деятельности демонстрирует в унисон победу духа престарелых джаз-музыкантов на девятом десятке лет, которые ещё в 1940-м создали первый джаз-ансамбль. Buena Vista Social Club - музыкальный проект, созданный по инициативе американского музыканта и композитора Рая Кудера, своего рода сборная команда кубинских эстрадных музыкантов старой школы, пик популярности которых пришёлся на период, предшествовавший кубинской революции 1959 года. На многочисленных кинофестивалях фильм неоднократно признавался лучшей документальной лентой и удостоился престижных наград. И по сей день Buena Vista Social Club - успешный музыкальный бренд, объединяющий значительное количество музыкантов, выступающих как вместе, так и по отдельности", - отметил Ульви Мехти.

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини рассказал о своих впечатлениях о путешествии по Кубе во второй половине 90-х и концертах Buena Vista Social Club.

Особый интерес зрителей также вызвал показ одного из первых фильмов Мартина Скорсезе "Нью-Йорк, Нью-Йорк", снятого в 1977 году. Это трехчасовая лирическая драма с элементами комедии и большим количеством музыкальных номеров с участием звезд Голливуда Роберта де Ниро и Лайзы Миннелли. Фильмы о торжестве любви в день празднования победы над фашизмом, и спустя год после окончания Второй мировой войны. Заглавная музыкальная тема "New York, New York" позднее стала чрезвычайно популярной в исполнении Фрэнка Синатры.

Показы сопровождались активными дискуссиями молодежи. Киновед Ульви Мехти поблагодарил зрителей, ценителей джаза и кино за воссозданную атмосферу бакинских летних ретро-кинотеатров 20 века.

Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) проходит с 10 по 18 сентября. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены – заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие. Будут представлены выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы, конкурс молодых исполнителей I am Jazzman. Директор фестиваля – Лейла Эфендиева.

Также состоялось открытие мультимедийной выставки IMPROVISED by INDUSTRY https://www.trend.az/life/culture/3482648.html

Фото и видео – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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