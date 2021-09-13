Яркое звучание, драйв и энергия – музыканты из Турции и Люксембурга исполняют джаз в Баку (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL) с большим успехом состоялись концерты трио из Люксембурга Dock In Absolute и турецкой группы Fetiblue Band, сообщает Trend Life.

Программа музыкальных коллективов вызвала большой интерес у публики, которая соскучилась по живым концертам.

Dock In Absolute – участники лучших джазовых фестивалей всего мира, они играют мечтательный, иногда романтичный джаз-рок. И, конечно, их выступление не оставило равнодушным ни одного бакинца, пришедшего на концерт.

Коллектив Fetiblue Band – это невероятное сочетание яркого музыкального звучания, драйва и энергии. Творчество группы погружает в прекрасный мир джаза, максимально заряжая энергией.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) проходит с 10 по 18 сентября. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены – заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие.

В рамках фестиваля по традиции проводится конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, который открывает новые имена и дает возможность музыкантам проявить свой талант.

Фестиваль не ограничивается только концертными программами, в его рамках проходят выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

Фото и видео – Кямран Багиров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)