Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО)

Культура 28 октября 2021 10:24 (UTC+04:00)
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения известного азербайджанского ученого, педагога, просветителя и общественного деятеля, президента Ассоциации "Симург", основоположника культурологической науки в Азербайджане Фуада Мамедова, сообщает Trend Life.

Фуад Мамедов - доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, президент учрежденной НАНА Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", член Дворянского собрания Азербайджана. Он является учредителем и главным редактором Международного культурологического журнала "Симург" (вопросы теории и истории мировой культуры и цивилизации), в котором, наряду с известными азербайджанскими авторами, публикуются статьи видных зарубежных ученых, а также научным руководителем культурологического семинара "Культура и общество", Центра культурологии, вице-президентом Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", заместителем председателя правления Международной общественной организации "Великий Волжский Путь", заместителем председателя Совета аксакалов Ясамальского района Баку. За вклад в развитие азербайджанской и мировой культурологии Фуад Мамедов избран иностранным членом Российской академии естественных наук, почетным членом Всемирной академии слова, действительным членом Международной академии глобальных исследований, Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", Международной академии педагогических и социальных наук и Международной академии наук "Проблемы интеллектуального развития". Отмечен множеством наград, медалей и почетных дипломов международных организаций. Имя профессора Фуада Мамедова как достойного ученого в области истории и теории культуры стоит в одном ряду с именами выдающихся культурологов мирового уровня.

В эти дни Фуаду Мамедову, который более 50 лет жизни посвятил служению развитию науки, образования и просвещения в Азербайджане, поступает множество поздравлений от известных личностей, в том числе из-за рубежа. Из более чем полувековой деятельности более 30-ти лет он занимается развитием культурологии и распространением универсальных культурологических знаний, направленных на содействие формированию и развитию высококультурных людей, составляющих основу человеческого капитала в Азербайджане и во всем мире.

Энгель Тагиров, ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", академик, доктор исторических наук, профессор: "Есть люди, осененные знаком блистательного таланта, который проявляется во всем том, что они совершают, к чему они прикасаются и с чем они имеют дело. Талант у таких людей проявляется во всем и даже в том, как они одеваются, едят, улыбаются. Но это не знак богоизбранности отдельных из совокупности людей. Как нет богоизбранных народов, так нет запрограммированных на яркость и успех персон. Талант – Дар Божий тогда и тому, кто находится в бесконечном и мучительном поиске своего места, своей роли, вклада в общеисторический процесс своего народа и всего человечества. Знак таланта – это Божий Подарок за неустанность труда и, прежде всего, над самим собой, за беспрестанную работу над духом и телом, за желание и умение сопереживать, сочувствовать, брать тяжесть и бремя ответственности на себя. Фуад Тейюбович – один из таких осененных Знаком таланта людей. Талант его как могучий родник дробится на многие русла и во всем блистает полнотой и законченностью. В блеске глаз и внимательном взгляде; в уважительной интонации голоса; в нежном обращении с родными и близкими, детьми, женой; в наполненной безоглядной любовью к людям; в трепетном волнении за судьбу людей, народов, племен, с которыми сходятся дороги жизни; в высоком полете научной мысли… – во всем многообразии форм творения – мощный выброс пассионарной энергии, на всем лежит печать совершенства. Но юбилей – не повод для самолюбования. Это лишь кратковременная остановка на пути стремительного движения вперед, для того, чтобы сверить часы и ориентиры, внести корректировку и вновь после короткой передышки ринуться в бой".

Ариф Азиз, вице-президент Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", народный художник, профессор, академик Академии художеств мира: "Фуад Мамедов - настоящий азербайджанский интеллигент, отличающийся не только высокой интеллекту­альной и этической культурой, профессионализмом, но также благо­род­ством характера, патриотизмом, мужеством, культурой ответственности и твердой волей. Это достойный человек, созидатель и творец культуры с аристократическим духом, преданный идеалам науки, добра и просвещения людей. Он излучает свет знаний и добра, и дарит его людям, умело направляя свою созидательную энергию на служение интересам своего народа и всего человечества. Всей своей творческой жизнью, посвященной развитию науки и распространению науч­ных знаний, Фуад Мамедов доказал свою глубокую убежденность в том, что истинным критерием ценности человека является не национальность или этнос, не религия, не место рождения, не место проживания и даже не профессия, а только высокая духовная культура, два ее крыла – интеллектуальная и нравственная культура. Он считает, что уровень развития духовной культуры каждого народа является индикатором благополучного и безопасного развития общества и государства. В силу этого каждый интеллигентный человек, любящий свой народ, должен методами науки, образования и просвещения способствовать формированию и развитию как можно большего числа высококультурных граждан своей страны, составляющих наше главное национальное богатство".

Фуад Салаев, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор, почётный академик Российской академии художеств: "Фуад Мамедов убежден, что мир можно спасти только при помощи высокой духовной культуры, являющейся созидательной силой цивилизации. Ни правом силы, ни силой права искоренить антикультуру и зло невозможно. Для этого необходимо менять сознание, понимание и культуру людей, ибо поведение человека изменяется с изменением его культуры. Он рассматривает духовную культуру как птицу, одно крыло которой представляет собой нравственную, а другое - умственную культуру. В качестве правого крыла птицы выступают любовь, дружба, благородство, совесть, справедливость, мужество, гуманизм, патриотизм, вера и другие нравственные качества личности. В качестве левого крыла – знания, умения, организованность, созидательная деятельность. Поэтому эти два крыла должны развиваться в гармонии. Это путь к форми­рованию и развитию высококультурных людей, представляющих собой возобнов­ляемый стратегический ресурс устойчивого развития общества и человечества".

Васиф Бабаев, кинорежиссер, народный артист, академик Международной академии телевидения и радио: "Фуад Мамедов видит смысл своей жизни в служении развитию своего народа и государства. Он умеет формировать жизнеспособные цели человеческого и национального развития на основе достижений современной науки и культурных ценностей азербайджанского народа, разрабатывать правильные управленческие решения, практические рекомендации и технологии жизнедеятельности людей. В своих фундаментальных научных трудах, написанных доступным для всех языком, профессор призывает наших граждан шире использовать системный культурологический подход к пониманию феномена культуры и анализу явлений и событий жизни, что позволяет лучше раскрывать преобразовательные возможности духовной культуры и совершенство­вать технологии человеческой жизнедеятельности в соответствии с изменениями и вызо­вами времени. Своей научной и просветительской деятельностью Ассоциация "Симург" способствовала самообразованию, самосовершенствованию и самоуправлению наших граждан, оказав большое влияние на умы и сердца миллионов азербайджанцев, меняя их сознание".

Рена Мамедова, заведующая отделом взаимосвязей искусств Института архитектуры и искусства НАНА, доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент НАНА: "Фуад Мамедов подготовил тысячи высококвалифици­рованных управленцев, вооруженных универсальными культурологическими знаниями, методологией и методами анализа сложных управленческих проблем, обусловленных потребностями жизни и новыми вызовами времени. Его культурологические идеи широко распространились не только в азербайджанском обществе, но и в зарубежных научных кругах. С тех пор как Фуад Мамедов впервые ввел слово "культурология" в научный оборот в Азербайджане, прошло более тридцати лет. За эти годы стало очевидным стратегическое значение этой области науки, образования и просвещения для развития человеческого капитала. Сегодня трудно переоценить методологические и практические возможности использования культурологии для прогресса интеллектуальной, этической, правовой, управленческой, политической, производственной, семейной, экологической, международной и иных сфер социальной культуры азербайджанского общества. Его культурологические инновации имеют практическое значение для эффективного функционирования человеческого капитала и общества высококультурных людей, устойчивого и инклюзивного развития страны в условиях глоба­лизации, быстрых изменений и вызовов времени".

Созданная Фуадом Мамедовым в 1990 году Ассоциация культуры "Симург" - первая НПО в республике, объединяющая в своих рядах видных представителей азербайджанской науки и культуры. За эти годы своей созидательной деятельностью Ассоциация внесла серьезный вклад в становление и развитие азербайджанской культурологии как нового направления в национальной науке, внесла неоспоримый вклад в содействие государству в развитии человеческого капитала, в формировании высококультурных людей и осуществлении прогрессивной социально-культурной политики в Азербайджане, стала одним из авторитетных центров развития мировой культурологической науки, образования и просвещения. Еще начале 2000 года Ассоциация "Симург" была включена в базу данных Совета Европы по культурной политике. Фуадом Мамедовым опубликовано свыше 300 монографий, книг, учебных пособий, сборников, журналов, научных и научно-просвети­тельских статей в областях истории науки, истории и теории культуры и цивилизации, культуры человеческой жизнедеятельности и культуры государственного управления. Он - автор целого ряда культурологических концепций, проектов и моделей, отвечающих национальным интересам Азербайджана. Профессор впервые разработал культурологическую методологию и методы с использованием теории нечеткой логики Лютфи Заде, сформулировал многие культурологические понятия. Под его руководством в Азербайджане и за рубежом организовано свыше 300 культурологических семинаров, мастер-классов, круглых столов, выездных лекций, тренингов, а также представлено более 200 телевизионных культурологических передач, он выступал во многих странах мира, достойно представляя Азербайджан.

От имени АМИ Trend поздравляем Фуада Мамедова с юбилеем и желаем дальнейших культурологических свершений!

(Автор: Вугар Иманов)

Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Image
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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