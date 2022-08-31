Названы сроки проведения очередного Бакинского джаз-фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Очередной Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) пройдет 23-30 сентября 2022 года, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Baku Jazz Festival традиционно представляет вниманию публики разнообразие стилей и направлений джазовой музыки. В рамках фестиваля проходят встречи с музыкантами, мастер-классы, выставки, джем-сессии, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman" и другие мероприятия.

В текущем году фестиваль станет 17-м по счету. Планируется, что в нем, наряду с азербайджанскими музыкантами, примут участие джазмены из Турции, Бразилии, Норвегии, Бельгии, Германии и ряда других стран.