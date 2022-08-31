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Названы сроки проведения очередного Бакинского джаз-фестиваля

Культура Материалы 31 августа 2022 17:33 (UTC +04:00)
Названы сроки проведения очередного Бакинского джаз-фестиваля

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Очередной Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) пройдет 23-30 сентября 2022 года, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Baku Jazz Festival традиционно представляет вниманию публики разнообразие стилей и направлений джазовой музыки. В рамках фестиваля проходят встречи с музыкантами, мастер-классы, выставки, джем-сессии, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman" и другие мероприятия.

В текущем году фестиваль станет 17-м по счету. Планируется, что в нем, наряду с азербайджанскими музыкантами, примут участие джазмены из Турции, Бразилии, Норвегии, Бельгии, Германии и ряда других стран.

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