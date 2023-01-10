Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском филиале Института Юнуса Эмре прошла презентация книги ректора Университета "Хазар" Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (Мой Карабах или Карабахский узел), сообщили Trend Life в организаторы мероприятия. Презентация приурочена к 75-летнему юбилею автора издания.

В своем выступлении руководитель Бакинского филиала Института Юнуса Эмре Сельчук Каракылыч говоря о деятельности Гамлета Исаханлы отметил, что есть люди, смысл жизни которых в служении человечеству, просвещении других, такие люди рождены чтобы создавать и творить.

Сельчук Каракылыч добавил, что своей созидательной общественной и литературной деятельностью, созданием школы, университета, написанием книг Гамлет Исаханлы просвещает людей.

По словам руководителя Бакинского филиала Института Юнуса Эмре, книга "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" сыграет важную роль в донесении до мировой общественности истины о Карабахе.

В свою очередь автор издания – ректор Университета "Хазар" Гамлет Исаханлы рассказал о написании книги.

"Это работа шла от сердца. Книгу я написал на азербайджанском и английском языках. Вначале она была издана на английском языке. На русский язык ее переводят переводчики. О Карабахе много писали, и еще много будет написано. Моя идея в том, чтобы быть предельно объективным, при написании книги я обращался к надежным источникам", - отметил Исаханлы.

По словам ректора Университета "Хазар", к работе над изданием его побудили мысли о том, как и почему произошло так, что прекрасный Карабах стал причиной армянской агрессии.

Эти и подобные вопросы, а также мысли о Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, побудили автора к работе над книгой.