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Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)

Культура Материалы 10 января 2023 13:06 (UTC +04:00)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском филиале Института Юнуса Эмре прошла презентация книги ректора Университета "Хазар" Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (Мой Карабах или Карабахский узел), сообщили Trend Life в организаторы мероприятия. Презентация приурочена к 75-летнему юбилею автора издания.

В своем выступлении руководитель Бакинского филиала Института Юнуса Эмре Сельчук Каракылыч говоря о деятельности Гамлета Исаханлы отметил, что есть люди, смысл жизни которых в служении человечеству, просвещении других, такие люди рождены чтобы создавать и творить.

Сельчук Каракылыч добавил, что своей созидательной общественной и литературной деятельностью, созданием школы, университета, написанием книг Гамлет Исаханлы просвещает людей.

По словам руководителя Бакинского филиала Института Юнуса Эмре, книга "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" сыграет важную роль в донесении до мировой общественности истины о Карабахе.

В свою очередь автор издания – ректор Университета "Хазар" Гамлет Исаханлы рассказал о написании книги.

"Это работа шла от сердца. Книгу я написал на азербайджанском и английском языках. Вначале она была издана на английском языке. На русский язык ее переводят переводчики. О Карабахе много писали, и еще много будет написано. Моя идея в том, чтобы быть предельно объективным, при написании книги я обращался к надежным источникам", - отметил Исаханлы.

По словам ректора Университета "Хазар", к работе над изданием его побудили мысли о том, как и почему произошло так, что прекрасный Карабах стал причиной армянской агрессии.

Эти и подобные вопросы, а также мысли о Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, побудили автора к работе над книгой.

Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
Презентована книга Гамлета Исаханлы "Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü" (ФОТО)
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