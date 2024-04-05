Известный музыкант из Германии провел в Баку мастер-класс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Среди проектов Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева стало традицией не только выступление известных зарубежных музыкантов, но и проведение их мастер-классов. Среди них можно назвать таких музыкантов как Марк Дробинский (виолончель), Роман Федчук (скрипка), Аваз Абдулла (баритон).

Очередной мастер-класс провел известный скрипач, дирижер и композитор из Германии Анар Брамо в Зале камерной и органной музыки (Кирха) филармонии, сообщает Trend Life.

Музыкант поделился своими знаниями и опытом с коллегами и молодыми талантами, выразив восторг уровнем подготовки молодых музыкантов. Была выражена благодарность учителям за профессиональную работу. Музыкант продемонстрировал простейшие способы решения тех или иных исполнительских задач, уделив внимание мельчайшим деталям и нюансам. Были представлены скрипичные сочинения Баха, Моцарта, Паганини, Эрнста, Венявского, Брукса.

Фото - Кямран Багиров

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Анар Брамо (Ибрагимов) родился в 1981 году в Баку, сейчас проживает в Германии. С пяти лет начал обучаться игре на скрипке. В 14 лет он дал свой первый сольный концерт в зале филармонии. В 1997 году с отличием окончил Гимназию искусств. В 1998 году поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. С 2002 года продолжил обучение в Кельнском университете музыки и танца в Германии.

С 2002 года и по сей день Анар Брамо ведет активную концертную деятельность по Европе. Интересно, что в августе 2002 года при поддержке Comune di Genova (Италия) скрипка Н.Паганини "Сивори" была привезена в Азербайджан для исполнения на концерте Анара в Баку. К тому времени на скрипке “Сивори”, хранящейся в Генуэзском музее в течение 180 лет, играли всего 12 знаменитых скрипачей.

В 2006 году в Париже Анар Брамо был награжден медалью "Гектора Берлиоза" Национальной ассоциации Берлиоза. В 2010-2016 годах он работал помощником концертмейстера Филармонического Оркестра Südwestfalen. С 2020 года является главным дирижером Камерного оркестра Аттендорна и дирижером Симфонического оркестра Оберберга.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!