В Баку представлено искусство дестгяхов "Нява" и "Шур" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Мастер-класс" Международного центра мугама в Баку зрителям были представлены дестгяхы "Нява" (Nəva) и "Шур" (Şur) как в инструментальном исполнении, так и в исполнении ханенде, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил значимость древнего национального искусства мугама, регулярное обращение к забытым и редким мугамам и представление их широкой публике в виде серии мероприятий. Главная цель проекта - поддержка сохранения и передачи будущим поколениям нашей школы классического исполнительства, традиций мастера-ученика. В мастер-классах, которые будут регулярно проводиться в течение года, принимают участие видные представители исполнительского искусства мугама.

На концерте-лекции с участием тариста, педагога Эльхана Музаффарова любителям мугама будет интересно послушать толкование мугамов в исполнении мастера, а также молодых исполнителей - ханенде Хатаи Гаджиева, Малика Гасанова и Фуада Азиззаде, которые выступили в сопровождении заслуженных артистов Тогрула Асадуллаева (кяманча), Чинары Гейдаровой (канон), а также Кямала Нуриева (тар), Амиля Мустафаева (нагара) и Рафаэля Аскерова (балабан).

Мугамы - это ценнейшие памятники материально-духовной культуры Азербайджана. Мугамы–дестгях – самая совершенная классическая форма азербайджанской профессиональной музыки устной традиции. В основе музыкальной формы дестгяха лежит система из нескольких разных ладов-мугамов. Слово "дестгях" означает: "дест" - комплект, "гях" - место, позиция, т.е. находящийся в комплекте. Дестгях включает в себя все мугамные разделы - шобе и гуше и связанные с ними ренги и теснифы. Дестгях – это целостное построение, которое основано на логическом проследовании всех мугамных разделов. В результате такого ступенчатого последования происходит драматургическое развитие мугама и формируется многочастное циклическое произведение. Художественная концепция каждого мугама-дестгяха воплощает идею духовного роста человеческой личности через ряд эмоциональных состояний (макамов-стоянок), вызывая у слушателей чувства мужества и бодрости (Раст), веселого, лирического настроения (Шур); любви (Сегях), глубокой печали (Шуштер), взволнованности и страстности (Чаргях), грусти (Баяты-Шираз), еще более глубокой печали, чем Шуштер (Хумаюн).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!