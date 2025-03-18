Душевные работы Айдан Набизаде полные эмоций, чувств и красок (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка художницы Айдан Набизаде "Душа", в которой представлено до 30 работ полных эмоций, чувств и красок, сообщает Trend Life.

Выставка "Душа" – это отражение долгих творческих поисков художницы, а также своеобразное окно в ее внутренний мир.

Особое место в творческом мышлении художницы занимают яркие, храбрые, вдохновляющие, наряду с этим хрупкие и способные к рефлексии и самосознанию женские образы. Айдан Набизаде объединила личное мировоззрение со своеобразной техникой, сформировав тем самым уникальный стиль, где продуман каждый мазок кисти. Работы художницы вызывают искренние чувства, обладают особой эстетической ценностью и совершенно отличны друг от друга. Сама художница представляет их как средство общения между автором и зрителем.

Айдан Набизаде всегда верна духу новаторства – впервые в истории азербайджанского изобразительного искусства она использует холсты необычной формы, приглашая познать ценности, изображенные в своих работах.

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