В Баку отметят 100-летие "Мосфильма" красочной программой из любимых фильмов

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 27 декабря в 19.00 состоится мультимедийное шоу "Киноконцерт", посвящённое 100-летнему юбилею "Мосфильма" в преддверии Нового года, сообщает Trend Life.

Этот грандиозный концерт с использованием современных мультимедийных эффектов объединит любимые саундтреки из незабываемых фильмов. Что делает этот вечер особенно волшебным, так это классическая музыка и видеокадры, уносящие нас в прошлое. Если вы хотите отправиться в музыкальное путешествие по самым незабываемым сценам в истории кино и насладиться новогодней атмосферой вместе с близкими, ваше новое место встречи – "Киноконцерт".

На вечере прозвучат песни из фильмов - "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Служебный роман", "Мой ласковый нежный зверь", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Джентльмены удачи", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы", "Цыган", "Земля Санникова", "12 стульев", "Вокзал для двоих", "17 мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "Старики- разбойники", "Человек-амфибия".

Для приобретения билетов

https://iticket.az/events/concerts/mosfilm-100-multimedia-show-cineconcert/132458

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