Не унесенные карантином! Вдохновленные Френком Синатрой, Уитни Хьюстон и Бриллиант Дадашовой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ -

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовет, и ведет,

И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадет!

Эти слова песни из кинофильма "Веселые ребята" как нельзя лучше отражают сегодняшнее положение, когда находясь в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, музыка становится не только настоящей отдушиной, но и раскрывает новые грани. Только послушайте эти композиции под девизом "Не унесенные карантином", перефразируя название фильма "Унесённые ветром" … Ведь они доказывают, что и в такой ситуации можно смело жить и творить!

Композиция из репертуара народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашовой Yaş o yaş deyil в новой интерпретации дуэта талантливых исполнителей Самиры Раджабли и Орхана Багирова в сопровождении пианиста Эльвина Фаридли может стать бальзамом на душу для людей, предпочитающих лирические песни.

Потрясающее исполнение джазовой певицы Рилаи Гусейнзаде композиции Уитни Хьюстон "I Have Nothing" из культового фильма "Телохранитель" никого не сможет оставить равнодушным. А сколько эмоций вложила в эту песню исполнительница!

Прекрасными вокальными данными блеснул поклонник винтажа (ретро-стилей) и ресторатор Рамеш Новрузов, который душевно исполнил великий хит Френка Синатры My Way. Он даст фору многим певцам!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)