Скончался народный артист Азербайджана Сабир Алиев

БАКУ /Trend Life/ - На 72 году жизни скончался исполнитель народных песен и мугама, народный артист Азербайджана Сабир Алиев, сообщает Trend Life. Несколько дней назад исполнитель с диагнозом коронавирус был помещен в отделение реанимации одной из больниц.

Сабир Алиев родился в 1948 году в Джалилабадском районе. В 1967-1972 годах учился в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы на отделении мугама. В 1981–1986 проходил обучение в Азербайджанском народнохозяйственном институте (сейчас - Азербайджанский государственный экономический университет). В 1968 году, будучи студентом, был приглашен в Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, где прослужил солистом отделения мугама более 50 лет. Запомнился зрителям яркими образами в постановках "Лейли и Меджнун" (Ибн Салам, Зейд Шейх), "Кёроглы" (Вели, Надир), "Вагиф" (ханенде, Зуввар), "Ашуг-Гариб" (ашуг Вели, Шахвалад) и многих других. Сабир Алиев выступал на гастролях во многих странах мира, среди которых Турция, Россия, Франция, Иран, Египет, Швейцария, Нигерия и т.д.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)