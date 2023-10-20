В Баку состоялась премьера фильма "Шехид, который мне приснился", посвященного памяти 27-летнего Джавида Гасанова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась премьера документального фильма режиссера Джанали Акберова "Yuxumdakı şəhid" (Шехид, который мне приснился), посвященный памяти героя Второй Карабахской войны, шехида Джавида Гасанова, сообщает Trend Life.

В мероприятии, организованном Общественным объединением поддержки инвалидов "Мы одна семья" и Uğur Events при поддержке Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Университета Хазар и других структур приняли участие государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции и молодежи, семьи шехидов и ветераны Карабахской войны. На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал гимн Азербайджана.

Выступившие глава Исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джабраилов, глава Исполнительной власти Абшеронского района Абидин Фарзалиев, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Вазех Аскеров, начальник Управления по делам женщин и семей военнослужащих министерства обороны Зумруд Самедова, директор Университета Хазар Ирада Халилова, председатель "Мы одна семья", автор идеи проекта Гюнай Агазаде и другие подчеркнули, что в Азербайджане наступили славные времена, когда под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены древние исторические земли от 30-летней армянской оккупации, восстановлены историческая справедливость, территориальная целостность и суверенитет государства. 44-дневная Отечественная война завершилась славной победой Азербайджана, благодаря мужеству и стойкости его сыновей, доблестью героев и ценой крови шехидов, чьи имена навсегда вписаны в сердца азербайджанского народа и историю. Среди них был и Джавид Гасанов.

В художественной части были представлены патриотические номера в исполнении танцевальных коллективов и солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, народной артистки Ройи Айхан, заслуженного артиста Джахангира Гурбанова. Были преподнесены благодарственные дипломы за поддержку в реализации проекта.

Председатель "Мы одна семья", автор идеи проекта Гюнай Агазаде рассказала об истории создания фильма.

"Ровно 2 года назад мне приснился молодой парень, который попросил найти его маму и позаботиться о ней. Прошло время, и я вновь увидела его во сне. Он сказал мне: "Передай моей маме, что матери шехидов не должны плакать". И однажды, на одном из мероприятий я увидела этого молодого парня на фотографии, которая висела на груди его матери. Так произошло знакомство с его матерью, а затем мы решили снять фильм, чтобы оставить воспоминания о молодом герое, которому было всего 27 лет, отдавшему во имя освобождения родной земли самое дорогое – свою жизнь!".

Джавид Гасанов родился 6 марта 1993 года в Баку, учился в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности и Университете Хазар, в различные годы работал в Azercell, SOCAR, Digital Service, EasyDrill, National Oilwell Varco. Отец Джавида Микаил Гасанов тоже отважно воевал в Первую Карабахскую войну. Ему было всего два года, когда его отец ушел на фронт, вернувшись с нее инвалидом второй группы. Все эти годы молодой человек не мог смириться с оккупацией родных земель армянскими агрессорами, и с детства мечтал освободить их. И когда 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, он добровольно отправился на передовую, воевал за освобождение Ходжавенда и Гадрута, где погиб смертью храбрых 20 октября.

"Я знаю, что значит война. Сам ветеран Первой Карабахской войны. Мой сын рос очень умным, любознательным ребенком, поступил в вуз, набрав высокие баллы, с отличием окончил университет. Прекрасно говорил на русском и английском языках. Работал инженером-нефтяником, достойно представлял страну за рубежом. Но любовь к Родине была для него превыше всех благ и защищать ее он считал своим долгом и честью", - говорит отец Джавида Микаил Гасанов.

Мать шехида Мирвари Гасанова выразила признательность за организацию вечера и реализацию проекта о сыне-герое.

"Джавид всегда гордился тем, что его отец воевал в Карабахе, еще в детстве говорил друзьям, что тоже пойдет воевать за Карабах. Я не могу говорить о нем в прошедшем времени, я не могу сказать, что у меня был сын, у меня все еще есть сын. Он всегда в моем сердце. Он очень любил свою Родину", - отметила Мирвари Гасанова.

Джавид оставил после себя прекрасные воспоминания. Все, кто знал его, характеризуют Джавида как общительного, веселого, доброго, искреннего, дружелюбного человека, отмечая его храбрость и патриотизм. Любимец своей семьи, родных, друзей, Джавид является одним из героических шехидов, которым сейчас гордится весь наш народ. Память о Джавиде, вписавшем в свой 27-летний короткий жизненный путь великую героическую летопись, навсегда останется в сердцах и истории.

Об этом повествовал очень трогательный фильм "Yuxumdakı şəhid", во время которого у многих в зале на глазах выступили слезы. В заключении зрители стоя приветствовали славную память о Джавиде и в его лице всех шехидов Карабахской войны.