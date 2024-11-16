COP for Hope: Никогда раньше не видел ничего подобного - генеральный секретарь ИСО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend Life/ - АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Наш сегодняшний собеседник – генеральный секретарь Международной организации по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO) Серхио Мухика Монтес (Serjio Mujica Montes).

"Я впервые в Баку! О, замечательно! Я отлично провожу время, это прекрасный город, люди здесь очень приветливые и приятные. И, что еще более важно, думаю, что у вас отличная организация этого масштабного мероприятия. И я думаю, что у нас есть возможность изменить ситуацию к лучшему и внести свой вклад в борьбу с изменением климата", - сказал он.

Серхио Мухика Монтес отметил, что главное послание политикам, тем, кто сидит в зале переговоров, заключается в том, что они могут использовать стандарты для реализации своей политики, своих нормативных актов и своих решений.

"Поэтому они должны использовать нас, они должны рассчитывать на нас как на инструмент, как на незаменимый инструмент для реализации своих решений", - отметил генсек ИСО.

Руководитель ISO подчеркнул отличную организацию.

"Организация отличная, логистика, сфера безопасности. Например, когда вы пересекаете границы службы безопасности, она очень эффективна, никогда раньше не видел ничего подобного, так что примите мои искренние поздравления. Все очень хорошо сделано, большое вам спасибо, очень приятно участвовать в COP29 в Баку", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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