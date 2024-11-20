Необходимо активное использование цифровых технологий для ускорения мер по борьбе с изменением климата - представитель Японии на COP29

БАКУ /Trend Life/ - Необходимо активное использование цифровых технологий для ускорения мер по борьбе с изменением климата. Об этом сказал Trend представитель корпорации Hitachi Мичихиро Кишимото.

"Мы продвигаем цифровые технологии и решаем экологические проблемы, включая изменение климата. Это уже третий раз, когда мы участвуем в COP с выставкой нашей продукции, и мы очень впечатлены городом Баку, потому что он очень красивый, с сочетанием природы и современных технологий. Мы прогулялись по городу и обнаружили, что традиционные исторические здания гармонично сочетаются с современными высотными зданиями.

Мы хотим внедрить наши цифровые технологии, чтобы решать проблемы и гармонизировать с природой. Надеюсь, мы внесем свой вклад в решение климатических вопросов. Говорят, что для решения проблем нужны финансы - это просто деньги. Нужны технологии, чтобы решать эти проблемы. У нас есть множество технологий для решения проблем, связанных со смягчением последствий и адаптацией к изменению климата. Поэтому я рад, что мы участвуем COP29 в Баку, чтобы вместе найти решение", - отметил Мичихиро Кишимото.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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