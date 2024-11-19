Самые интересные участники COP29 в Баку - креативные образы и национальная одежда (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники COP29, которые приехали почти из двухсот стран мира, отличаются не только своей активностью на различных мероприятиях, но и креативными образами, в национальных одеждах.

Представляем читателям фоторепортаж.

Фото - Вугар Иманов.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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