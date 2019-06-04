Депутат: Постоянное внимание к заботам граждан еще более укрепляет авторитет Президента Ильхама Алиева

"Все мы, объединившись и консолидировав свои усилия, превратим Азербайджан в богатое, могущественное государство". Сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2003 году эти слова, стали сегодня реальностью.

Об этом Trend сказал во вторник депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Парвин Керимзаде.

Депутат сообщил, что сегодня Азербайджан, как страна, добившаяся огромных достижений, демонстрирует во всем мире прогресс в политической, социальной, культурной и других сферах. Достигнутые за последние 16 лет успехи в политической и социально-экономической сферах являются гарантией обеспечения благосостояния граждан не только сегодня, но и в будущем.

"Ни для кого не секрет, что со дня прихода к власти Президента Ильхама Алиева в центре его политики гражданин Азербайджана. С целью улучшения социального благополучия населения, разрешения социальных проблем, обеспечения людей современными услугами здравоохранения, сделан ряд последовательных шагов по обеспечению граждан современными услугами в области здравоохранения. Подписанные со стороны главы государства в области оформления многоквартирных зданий, повышения минимальных зарплат, пенсий, стипендий распоряжения еще раз подтверждают это.

Социальная политика государства последовательна и системна, улучшение социального прогресса граждан является первостепенной задачей. В то же время воля народа, последовательные и целенаправленные реформы Азербайджана принесли успех и мировое признание Азербайджану".

По словам Керимзаде, рост благосостояния населения, указы и распоряжения, в сфере урегулирования социальных проблем, важные шаги, предпринятые в этом направлении, вызвали глубокое чувство удовлетворения народа: "Последовательные визиты Президента Ильхама Алиева в регионы, средства, выделяемые с целью ускорения социально-экономического благоденствия населения, важные шаги, предпринимаемые в этом направлении после каждого его визита, служат укреплению социальной защиты народа. Особого внимания заслуживают и шаги, служащие укреплению социальной защиты районов, открытие ряда важных социальных объектов и участие в мероприятиях по закладке фундамента, добросердечные встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности. Проявление уважения и большого воодушевления со стороны представителей общественности к главе государства в очередной раз отразили реальность, доказывающую то, что Ильхам Алиев является Президентом каждого из граждан, а также является проявлением в реальной жизни поручения "Каждый государственный чиновник должен служить своему народу", о котором постоянно говорится в каждом выступлении главы государства - о миссии служения народу на высоком уровне".

Депутат отметил, что в ходе встречи с представителями общественности слова Президента Ильхама Алиева о том, что он всегда опирался на эту поддержку, и что эта вера придает ему силы, обращения на каждом выступлении быть рядом с народом, утверждения о постоянной заботе о гражданах еще более укрепляют авторитет Президента Ильхама Алиева среди народа.

"Люди, которые видят внимание, заботу государства в быту, считают долгом довести до сведения Президента чувства благодарности, демонстрируют эти чувства. Граждане высоко ценят работу проводимую Первым вице-президентом Азербайджана ,Президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, не забывая выразить благодарность за это", - отметил депутат

"Встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности, жителями и гостями города также показывают, что азербайджанский народ хорошо осознает значимость политического курса, больших изменений, произошедших в его жизни, судьбе. Поэтому граждане страны однозначно считают Президента гарантом возрождения нашей независимой республики, политической стабильности, благоденствия и мира, полностью доверяют главе своего государства", - добавил он.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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