В Польше задержали уроженцев Армении

8 августа 2019 11:39 (UTC+04:00)

В Кракове задержаны граждане России, которым инкриминируется деятельность в составе организованной преступной группы, передает Trend со ссылкой ТАСС.

По делу проходят 26 человек, 22 из которых являются выходцами из Армении и Чечни, находящимися в Польше незаконно или на основании вида на жительство.

Как сообщил в среду представитель окружной прокуратуры в этом городе прокурор Януш Гнатко, по данному делу начато расследование.

По его словам, задержанные обвиняются в том, что, действуя "в составе организованной вооруженной группы, нацеленной на совершение преступлений", они намеревались совершить насильственные действия в отношении других лиц с использованием опасных предметов, включая огнестрельное оружие, ножи и дубинки.

В среду прокуратура подала в суд ходатайства о заключении под стражу на три месяца всех обвиняемых. Суд принял решение о временном аресте 24 из 26 задержанных.

Никто из этих людей, кроме одного человека, не признал себя виновным в инкриминируемых им преступлениях, за которые местным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В понедельник полиция Малопольского воеводства страны проинформировала о задержании более чем 20 человек у крупного торгового центра М1 в Кракове. По данным Польского телевидения, они планировали выяснять отношения с местными футбольными хулиганами. В автомобилях, на которых приехали задержанные, были найдены оружие и наркотики. Как отмечает телевидение, полиция заранее узнала о возможном конфликте и предотвратила столкновение, причиной которого мог стать передел рынка нелегальной торговли сигаретами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число безработных в Армении увеличилось
Армения 12:47
Полиция Лондона задержала подозреваемую в терроризме
Другие страны 31 июля 15:47
В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
Другие страны 29 июля 11:41
В Бельгии двух человек задержали из-за стрельбы на вокзале
Другие страны 25 июля 15:42
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Другие страны 25 июля 11:52
В Армении арестован фигурант
Армения 24 июля 12:56
Лента новостей
Число безработных в Армении увеличилось
Армения 12:47
ЕС помогает Украине осваивать грузинский рынок
Бизнес 12:42
На берегу Каспия пройдет массовая акция по очистке от мусора
Общество 12:37
Ученые подсчитали выбросы СО2 от лесных пожаров в Сибири
Россия 12:36
Объем грузоперевозок в Грузии незначительно вырос
Финансы 12:33
Магомедшарипов может провести два боя в UFC до конца года
Россия 12:31
МИД Сирии раскритиковал американо-турецкое соглашение о зоне безопасности
Турция 12:28
Состояние главы областного ГУВД Киргизии оценивается как крайне тяжелое
Кыргызстан 12:23
В Иране уже не отмечают въезд и выезд в паспортах иностранцев
Политика 12:20