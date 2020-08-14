Грузинские производители столового винограда приступили к сбору урожая

В Грузии начался ртвели (сбор урожая) столового винограда, который продлится до сентября. В начале сезона 2020 года оптовая цена на столовый виноград колеблется от 1.5 до 2.0 лари за кг ($0.49-0.65/кг). Фермеры Восточной Грузии (регионы Кахети и Шида Картли) ожидают в этом году хороший урожай, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

Разведение столового винограда в Грузии стало актуальным с 2015 года наряду с государственной программой «Посади будущее», которая, в отличие от винных сортов, предусматривает субсидирование выращивания виноградника столового винограда. Тем не менее, фермеры всё же скептически относятся к разведению столовых сортов, считая, что культура потребления столового винограда в Грузии не слишком развита и грузинский покупатель больше ориентирован на винные сорта, например «Ркацители». Из столовых сортов грузинскому потребителю хорошо известны, доминирующие на рынке «Тита» и молдавский чёрный виноград. Новые сорта столового винограда выращивают реже, хотя встречаются фермеры считающие, что разведение столовых сортов в Грузии дело перспективное.

Кооператив Agro Development заинтересовался столовым виноградом 3 года назад и на начальном этапе на одном гектаре разбил виноградник современных столовых сортов (Dattier, Crimson Seedless и Ora) в Шида Картли. Этой осенью кооператив планирует посадить ещё один гектар столового винограда. На этот раз будут подбираться исключительно бессемянные сорта, поскольку по прогнозам членов кооператива, на такие сорта спрос будет выше. А с молодого трёхлетнего виноградника полноценный урожай ждут уже на следующий год.

В комментарии для EastFruit Владимир Ходеля из Development отметил, что несмотря на то, что в Грузии культура потребления столового винограда мало развита, производство этих сортов выгодно. Кооператив решил дополнительно разбить ещё один гектар столового виноградника с учётом того, что в хозяйстве имеется холодильное оборудование и в случае меньшего спроса или избытка предложения, они смогут сохранить свою продукцию, что увеличит себестоимость, а также продлит сроки поставки на рынок. По оценке Владимира Ходели, себестоимость производства 1 кг столового винограда составляет 50 тетри ($0.16), если не брать в расчёт стоимость хранения и транспортировки. Существующие на сегодня цены для кооператива приемлемы.

Георги Боргашвили из Сигнагского муниципалитета региона Кахети посадил 1.5 га виноградника столового винограда в 2015 году. В своё время он остановил свой выбор на бессемянных сортах – изюмные сорта, «Тайфун» и «Кардинал», так как знал уход за этими видами. Два года назад его виноградник побил град, что затянуло период созревания полноценного урожая. И поэтому в этом году Георги Боргашвили ожидает всего 15 тонн урожая. Как рассказал виноградарь EastFruit, за столовым виноградом требуется особый уход. Если в случае с техническим виноградом фермер не обращает особого внимания на его внешний вид, то столовый виноград обязательно должен быть визуально привлекательным. Соответственно, виноградарь должен всячески стараться, чтобы не повредить гроздь. Из всех выращенных Боргашвили сортов столового винограда, наибольшим спросом пользуются бессемянные сорта, поскольку они первыми поступают на рынок. В прошлом году оптовая цена составляла 3 лари за кг ($0.98). В этом году сбор винограда только начался, реализацию начнёт на следующей неделе, предположительно, за 2.5 лари за кг ($0.81). В основном, с его виноградника ранний урожай в туристический сезон продавался в Аджарию (Западная Грузия). Георгий не теряет надежды, что и в этом году, несмотря на провал туристического сезона из-за карантинных ограничений, за счёт внутреннего туризма, и того, что массовый сбор столового винограда ещё не начался, спрос на его продукцию сохранится.