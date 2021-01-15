Пандемия снизила доходы Грузии от туризма на 82%

В течение 11 месяцев 2020 года доходы Грузии от международного туризма снизились на 82%, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

За это время иностранные туристы потратили в Грузии всего 527 миллионов долларов. Большая часть этой суммы, 427 миллионов долларов, была потрачена до объявления "локдауна" в Грузии. После закрытия авиасообщения Грузия получила всего 100 миллионов долларов дохода от туризма.

Согласно сводному отчету по туризму за 2020 год, количество международных путешественников за отчетный период снизилось на 7 608 656, или на 81%, и составило 1 749 308 человек. Согласно этим данным, страна вернулась к уровню 2010 года, то есть Грузия в прошлом году приняла примерно столько же посетителей, сколько и в 2010 году.