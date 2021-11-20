Саакашвили доставили в военный госпиталь Гори

Грузия 20 ноября 2021 01:56 (UTC+04:00)
Саакашвили доставили в военный госпиталь Гори

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, кадры передвижения автоколонны с реанимобилем в прямом эфире транслировал грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

Автомобили покинули тюремную больницу около часа назад. Бывшего президента в пути сопровождали его лечащий врач Николоз Кипшидзе, мать Гиули Аласания, медики тюремной больницы, а также адвокаты Дмитрий Садзаглишвили и Ника Гварамия.

Ситуация у госпиталя спокойная. Периметр здания оцеплен полицией. На данный момент адвокаты и лечащий врач ждут разрешения, чтобы попасть к Саакашвили и ознакомиться с условиями его содержания.

В пятницу адвокат Саакашвили Гварамия сообщил, что бывший лидер дал согласие на перевод в военный госпиталь и прекратит голодовку, которую он объявил после ареста более месяца назад, когда его туда доставят.

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