Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные $2238 за штуку. Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на $6,4 млрд (около 5%) - до $138 млрд. При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на $2,2 млрд - до $44,8 млрд.

Forbes 7 апреля в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в $113 млрд, сократившись за год на $18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд. На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.

Ранее руководство Amazon объявило о найме дополнительно сначала 100 тыс., а затем еще 75 тыс. сотрудников. Кроме того, в компании информировали о решении повысить почасовую оплату труда сотрудников на $2 в США, на два канадских доллара - в Канаде и на два евро - во многих странах Евросоюза. На такие меры в компании пошли, чтобы справиться с заказами, объем которых значительно вырос ввиду закрытия розничных магазинов из-за пандемии нового коронавируса.