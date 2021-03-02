Инициатива COVAX теряет актуальность: несправедливость и неравенство...

БАКУ /Trend/ - Из-за пандемии коронавируса вакцинация сейчас в центре внимания всех стран. Азербайджан, как и другие страны, уже присоединился к этому процессу.

Однако по-прежнему существуют проблемы со справедливым и равным распределением вакцины по всему миру. Так, COVAX не может выполнить своих обязательств по обеспечению своевременного снабжения стран-участниц вакцинами и распределения вакцин между странами в соответствии с принципами справедливости и доступности.

Азербайджан, как одна из первых стран, начавших процесс вакцинации, очень чувствителен к этому вопросу. Президент Ильхам Алиев неоднократно выражал озабоченность по этому поводу.

Глава государства вновь затронул этот вопрос на проведенной 26 февраля и длившейся более четырех часов пресс-конференции с участием представителей местных и иностранных СМИ. Президент Ильхам Алиев напомнил, что по нашей инициативе была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная COVID-19: "Инициативу поддержали более 150 стран. Эта сессия состоялась в декабре прошлого года. Одним из тезисов, которые я озвучил, было справедливое распределение вакцин между странами мира, чтобы не было протекционизма, национализма в этом вопросе. Но, к сожалению, мы видим совсем другое.

Мы видим, что даже между союзниками возникают серьезные проблемы, начинают считать, кто сколько вакцин использовал и кто кому что недодал. Поэтому эта ситуация еще раз говорит о том, что, несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное.

Некоторые страны, например, закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Например, Канада. Я об этом говорил. Значит, получается, что кому-то не хватит. А им это не нужно. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей".

По всей видимости будет наблюдаться то, что богатые страны будут проводить вакцинацию, забирать производство себе, полностью игнорируя элементарные нормы человеческого поведения, а бедные - должны страдать. К сожалению, в такие страны продается больше вакцин, чем необходимо, а продажа вакцин в рамках проекта COVAX не контролируется. Это означает, что обязательства COVAX по поставке вакцин в страны-члены не осуществляются своевременно и в достаточном объеме. Таким образом, инициатива COVAX показала свою неактуальность.

Возьмем, к примеру, Канаду. В этой стране проживает 38 миллионов человек. Но вакцины заказаны в объеме, превышающем необходимый в четыре раза, - для населения в 154 миллиона.

Обратим внимание еще на один факт: население развитых стран составляет 14 процентов от населения мира. Однако развитые страны на данный момент заказали 53 процента вакцин. Разве это не есть несправедливость и неравенство?

Эксперты также подтверждают, что проблемы в данном случае напрямую связаны с некомпетентностью инициаторов проекта COVAX.

Компании-производители, исходя из коммерческих интересов, отправляют в богатые страны больше вакцин, чем им нужно. В результате количество доз вакцин, которые должны быть распределены в другие страны в рамках проекта COVAX, значительно сокращается, и возникают задержки.

Чтобы решить проблемы, этот процесс должен контролироваться в рамках проекта COVAX, и в отношении компаний-производителей должны быть установлены особые требования. Концентрация большого объема вакцин в руках нескольких стран и тот факт, что другие страны остались и вовсе без них, неправильно и отрицательно сказываются на борьбе с пандемией.

Если эта проблема не будет решена, права бедных стран будут нарушены, а здоровье людей окажется под угрозой.

Отметим, что правительство Грузии также недовольно отсутствием поставок по разным причинам вакцин Pfizer в рамках программы COVAX. Однако утверждения о том, что та или иная страна не отвечает требованиям для получения этих вакцин, также являются оправданием невыполнения обязательств.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)