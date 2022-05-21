Известный производитель представил ПК без проводов

Известный производитель комплектующих для игровых ПК компания Gigabyte выпустит набор Project Stealth, который позволит собрать компьютер со скрытыми кабелями, об этом компания сообщила на официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В комплект входит материнская плата Z690 Aorus Elite Stealth, видеокарта GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth, а также корпус Aorus C300G Stealth.

При сборке такого ПК все провода будут расположены не с внешней, а с внутренней стороны материнской платы. Такой способ улучшает циркуляцию воздуха внутри системы – это не дает устройству перегреваться и, как следствие, зависать.

Комплект Aorus Project Stealth будет доступен в двух вариация. Первая предложит процессор Intel Core i7, 32 Гб оперативной памяти, SSD объемом 2 Тб и блок питания мощностью 750 Вт. В состав второй входит процессор модели Core i5, 32 Гб ОЗУ, SSD объемом 2 Тб и блок питания на 650 Вт.

Когда набор появится в продаже, и сколько он будет стоить, пока неизвестно.