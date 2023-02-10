Литва передаст Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

Литва начала передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) 36 зенитных орудий Bofors L70. Об этом заявил в четверг министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, выступая на совместном брифинге с главой Минбороны Украины Алексеем Резниковым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", - приводит слова литовского министра агентство УНИАН.

Резников отметил, что было принято решение обучать не операторов Bofors L70, а именно инструкторов, которые будут затем тренировать личный состав ВСУ на Украине.