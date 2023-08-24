Таджикистан и Китай подписали новые соглашения на $400 млн

БАКУ /Trend/ - Власти Таджикистана объявили о создании компании для производства электромобилей, передает Trend.

По данным столичной мэрии, речь идет о совместном таджикско-китайском предприятии производственной мощностью до 1500 электромобилей в год. Соглашение о партнерстве было подписано между таджикской компанией «Авесто Групп» и китайской компанией «Цзиньчуань» в ходе визита председателя верхней палаты парламента Таджикистана и мэра Душанбе, Рустама Эмомали, в Китай.

В целом, в рамках визита официальной делегации Таджикистана в Китай, возглавляемой Рустамом Эмомали, были подписаны соглашения на общую сумму 400 миллионов долларов между несколькими китайскими и таджикскими компаниями. Среди них рамочное соглашение между таджикским ОАО "Азот" и китайской компанией "Рунджонг Холдинг Групп" о модернизации производства карбамида, а также соглашение между ООО "Азия Кемикал" и китайской компанией "Рунджонг Холдинг Групп" о строительстве предприятия по производству карбамида в Таджикистане.