Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на японском острове Кюсю, на юге префектуры Миядзаки.

Как передает Trend, об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Согласно сообщению, эксперты предупредили о возможности сильных вибраций после землетрясения через систему экстренного оповещения.

Эпицентр стихийного бедствия находился на побережье острова Миядзаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.