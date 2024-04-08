Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на японском острове Кюсю, на юге префектуры Миядзаки.
Как передает Trend, об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.
Согласно сообщению, эксперты предупредили о возможности сильных вибраций после землетрясения через систему экстренного оповещения.
Эпицентр стихийного бедствия находился на побережье острова Миядзаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.