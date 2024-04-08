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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии

В мире Материалы 8 апреля 2024 05:47 (UTC +04:00)
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на японском острове Кюсю, на юге префектуры Миядзаки.

Как передает Trend, об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Согласно сообщению, эксперты предупредили о возможности сильных вибраций после землетрясения через систему экстренного оповещения.

Эпицентр стихийного бедствия находился на побережье острова Миядзаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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