Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений - Генсек ООН

БАКУ /Trend/ - Температуры в мире за последние 12 месяцев оказались самыми высокими за всю историю метеорологических наблюдений, включая рекорды для каждого отдельного месяца, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Американском музее естественной истории, передает Trend.

"Каждый из последних 12 месяцев был самым жарким за всю историю наблюдений. Температура повышалась с каждым новым месяцем," - отметил Гутерриш.

Он подчеркнул, что цель ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию, установленная Парижским соглашением, находится под угрозой.

"Темпы выбросов парниковых газов растут настолько быстро, что к 2030 году повышение температуры практически неизбежно," - добавил генсек ООН.

Для достижения цели ограничения роста температуры в пределах 1,5 градусов, по словам Гутерриша, глобальные выбросы должны ежегодно сокращаться на 9%. Однако, на практике, наблюдается обратный процесс: "В прошлом году объемы выбросов увеличились на 1%."

Гутерриш также призвал к запрету рекламы ископаемого топлива, сравнив его с ограничениями на рекламу табака: "Многие правительства ограничивают или запрещают рекламу продуктов, вредных для здоровья человека, таких как табак. Я призываю все страны запретить рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе. СМИ и технологические компании должны прекратить рекламировать ископаемое топливо."

Ранее сообщалось, что 2023 год стал вторым самым жарким в истории, уступив лишь 2016 году. Метеорологи предсказывают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, и что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.