Бывший глава МИД Турции избран генсеком ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Бывший министр иностранных дел Турции и бывший постоянный представитель при ООН Феридун Синирлиоглу избран новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал нынешний председатель организации, министр иностранных дел Мальты Ян Борг.

"Поздравляем новое руководство ОБСЕ. Феридун Синирлиоглу (Турция) – генеральный секретарь, Мария Телалиан (Греция) – глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Ян Брату (Норвегия) – представитель по вопросам свободы СМИ", - сообщил Я.Борг на своей странице в "X".

Согласно информации, это решение было принято на 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, состоявшемся 5-6 декабря на Мальте, с согласия 57 государств-участников.

Отметим, что генеральный секретарь ОБСЕ избирается странами-членами сроком на 3 года.

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