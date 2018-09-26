Ливан поддержал инициативы по возвращению сирийских беженцев

26 сентября 2018 20:48 (UTC+04:00)

Ливан будет приветствовать любую инициативу, подобную инициативе РФ, направленную на разрешение проблемы беженцев, заявил президент Ливана Мишель Аун в среду на 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Президент Ливана в ходе своей речи подтвердил позицию о необходимости возвращения на территорию Сирии всех сирийских беженцев и временно перемещенных лиц. Мишель Аун отметил, что Бейрут против искусственных задержек возвращения беженцев и "увязки этого процесса с неким мирным разрешением кризиса в Сирии, а также против любых проектов натурализации" сирийцев в Ливане.

"В этой связи мы готовы приветствовать любую инициативу, которая стремится разрешить проблему беженцев - на примере российской инициативы", - заявил лидер.

Ранее в МИД РФ заявили, что около 11 миллионов сирийцев, по данным ООН, остаются беженцами, из них 6 миллионов - в собственной стране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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