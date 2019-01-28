Reuters: Саудовские власти выделят $27 млрд на развитие промышленности королевства

Правительство Саудовской Аравии потратит в 2019 и 2020 годах $27 млрд (100 млрд саудовских риалов) в рамках программы промышленного развития королевства. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Абеда Абдуллу Ас-Саадуна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в воскресенье газета Al-Qaim сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен провести серию реформ по развитию инфраструктуры и промышленности на сумму $425 млрд к 2030 году. По данным издания, кронпринц 28 января объявит о деталях инициативы, направленной на уход от зависимости экономики от нефтяных доходов. Речь идет об инвестиционных проектах в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности. План кронпринца также включает прокладку 2 тыс. км железных дорог и строительство пяти новых международных аэропортов на территории Саудовской Аравии.

Как отмечает газета, в понедельник королевство подпишет 70 крупных соглашений на 200 млрд риалов ($53,3 млрд).

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