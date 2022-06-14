Саудовская Аравия отменяет коронавирусные ограничения

Власти Саудовской Аравии отменяют ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщило в понедельник информационное агентство SPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Принятое решение последовало по результатам наблюдения за эпидемической ситуацией в королевстве, применения превентивных профилактических мер борьбы с заболеванием, достигнутого прогресса национальной кампании по вакцинации и высоких показателей иммунизации населения.

Теперь не требуется обязательное ношение масок в общественных местах, за исключением мусульманских святынь - Большой мечети в Мекке и мечети пророка Мухаммеда в Медине. Отменяется предъявление сертификатов и проведение экспресс-тестов для посещения различных объектов и массовых мероприятий, поездок на общественном транспорте, а также для авиаперелетов. Бустерная третья вакцинация при выездах за пределы королевства отныне делается через восемь, а не три месяца, со дня предыдущей прививки для всех, подлежащих вакцинированию возрастных групп.