В Испании шесть человек погибли в ДТП с автобусом

3 сентября 2018 18:29 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли и почти 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Авилес на севере Испании, сообщает газета Razon со ссылкой на источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии Испании, передает РИА Новости.

По данным издания, ДТП произошло в 13.40 по местному времени, когда автобус, направлявшийся по маршруту Кудильеро – Авилес - Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста.

Пострадали 27 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы на вертолетах.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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