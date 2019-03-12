Президент Польши заявил о наращивании военных расходов

12 марта 2019 16:04 (UTC+04:00)

Польша намерена наращивать военные расходы. Об этом заявил во вторник президент страны Анджей Дуда на проходящей в Пражском граде международной конференции, приуроченной к 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы [Польша] будем повышать расходы на оборону, будем укреплять армию, ВВС и ВМС, - сказал он. - Это необходимо сделать для защиты наших граждан, для укрепления демократии и свободы. Эти ценности мы и хотели защищать, вступив 20 лет назад в НАТО. Польша гордится своим членством в Североатлантическом альянсе".

Анджей Дуда высказался за усиление американского военного присутствия в Европе. "Армия США всегда была гарантией безопасности Европы. Присутствие американских войск помогло вернуть мир и спокойствие в Европу", - сказал он.

Глава Польши обвинил Россию в попытке восстановить утраченные сферы влияния. "Мы однозначно ощущаем возрождение империалистической политики России, расширения сфер влияния, присоединения других стран, стремление вернуть свою утраченную сферу влияния", - утверждал Анджей Дуда.

Об "угрозе" со стороны России говорил президент Словакии Андрей Киска. "Мы не можем делать вид, что угрозы от агрессивного поведения России и распространения лживой пропаганды не существует", - сказал он.

Также президент Словакии связал жизнь в "эпоху мира" и членство страны в НАТО. "То, что мы живем в эпоху мира, является следствием нашего членства в НАТО. Расширение НАТО на восток стало окончательным концом холодной войны", - сказал Киска.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Польша ведет переговоры с США о приобретении самолетов F-35
Европа 12:15
В Польше сильный ветер оставил без электричества около 150 тысяч человек
Европа 10 марта 14:08
В Польше обнаружили документы с описанием местоположения нацистских сокровищ
Европа 9 марта 16:06
Сотрудничество с польской компанией увеличит урожай в Узбекистане в два раза
Бизнес 8 марта 10:23
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Европа 4 марта 17:59
Беларусь и Польша активизируют взаимодействие в транспортной сфере
Беларусь 2 марта 12:54
Лента новостей
В Иране предлагают расширить использование возобновляемых источников энергии
Экономика 16:08
Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификации
Россия 16:07
Georgian Airways проводит акцию протеста у аэропорта Тбилиси
Грузия 16:02
Сегодня немалое число граждан Азербайджана нуждается в трансплантации органов - Ахлиман Амирасланов
Общество 16:01
В Китае задержали женщин, бросавших монеты в сторону двигателя самолета
Китай 16:00
Азербайджанская артиллерия заняла огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:59
В Азербайджане есть все условия для повышения благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев - депутат
Политика 15:56
Строительная готовность моста между Азербайджаном и Россией составляет 60%
Общество 15:54
В текущем году проложен газопровод протяженностью более 80 км - «Азеригаз»
Энергетика 15:46