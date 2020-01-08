В Брюсселе заявили, что ЕС сделает все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

8 января 2020 15:45 (UTC+04:00)

Евросоюз сделает все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на текущую ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, мы не пожалеем никаких усилий, чтобы сохранить СВПД", - сообщила она, отвечая на вопрос журналистов о будущем иранской ядерной сделки.​​​​

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США в Ираке
Европа 16:52
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Арабские страны 15:36
Казахстанским авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Ираном
Транспорт 14:46
Найден второй «черный ящик» самолета, потерпевшего крушение в Иране
Общество 14:32
Ваези: Нападение на американскую базу — не единственный ответ Ирана
Иран 14:20
Еще одна казахстанская авиакомпания изменила маршруты полетов
Транспорт 14:18
Лента новостей
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает муфты путем тендера
Тендеры 17:14
Грузия увеличила экспорт ягод
Бизнес 17:11
Долг "Азеристиликтеджхизат" ПО "Азеригаз" полностью погашен
Энергетика 17:06
В АФФА учреждена новая важная должность
Общество 16:57
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормуз
Арабские страны 16:56
Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США в Ираке
Европа 16:52
Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
Политика 16:49
В Азербайджане применен новый метод получения удобрений
Экономика 16:48
Мазахир Панахов: Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе
Политика 16:47