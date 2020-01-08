В Брюсселе заявили, что ЕС сделает все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

Евросоюз сделает все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на текущую ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, мы не пожалеем никаких усилий, чтобы сохранить СВПД", - сообщила она, отвечая на вопрос журналистов о будущем иранской ядерной сделки.​​​​

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