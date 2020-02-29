В Словакии началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участники на выборах депутатов нового состава Национального совета (однопалатного парламента) открылись в субботу в Словакии. Об этом сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, передает Trend

"Голосование началось в 07:00 по центральноевропейскому времени и завершится в 22:00 по центральноевропейскому времени, - отметили в ЦИК. - В республике создано 5998 избирательных участков". Граждане могут проголосовать и в интернете. Такой возможностью пользуются в основном словаки, проживающие за границей.

За 150 депутатских мандатов борются кандидаты от 23 партий и одной партийной коалиции. Чтобы пройти в парламент, политической силе необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

Наибольшее число избирателей, согласно социологическим исследованиям, намерены голосовать за кандидатов от партии "Направление - социальная демократия". Ее представители в последние восемь лет возглавляют правительство Словакии.

Окончательные результаты выборов ожидаются в воскресенье.