Маас выступил против попыток США переманить ученых

Европа 16 марта 2020 14:56 (UTC+04:00)
Маас выступил против попыток США переманить ученых

Глава МИД ФРГ Хайко Маас решительно выступил против предполагаемой попытки США эксклюзивно получить результаты исследований немецких ученых, которые разрабатывают вакцину против коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса. Речь шла об ученых расположенной в немецком Тюбингене фирмы CureVac. Трамп якобы предлагает им большую сумму денег с целью либо переманить их в США, либо получить вакцину эксклюзивно для своей страны.

"Немецкие исследователи играют ведущую роль в разработке медикаментов и вакцин при сотрудничестве со всем миром. Мы не можем допустить, чтобы другие захотели эксклюзивно присвоить результаты их исследований", - заявил Маас в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По словам Мааса, он уже поговорил об этом с коллегами из Канады, Южной Кореи, Бразилии и Австралии. Однако эта тема также будет обсуждаться в кругу стран G7.

"Мы победим этот вирус только вместе, а не действуя друг против друга", - добавил глава МИД.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Израиль просит всех туристов, находящихся в стране, вернуться домой
Израиль просит всех туристов, находящихся в стране, вернуться домой
В Израиле число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 50 человек
В Израиле число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 50 человек
«Белавиа» сокращает полеты в Туркменистан, Израиль и Италию
«Белавиа» сокращает полеты в Туркменистан, Израиль и Италию
Loading Bars
Лента новостей
В Малайзии зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 15:46
НПЗ Star о переработке нефти в 2019 году Энергетика 15:45
ПО "Азеригаз" будет оказывать только определенные необходимые услуги Общество 15:44
Вырос прожиточный минимум в Грузии Бизнес 15:41
Иордания ввела обязательный двухнедельный карантин для приезжающих Арабские страны 15:40
Обзор денежных переводов из-за границы в Грузию Финансы 15:38
В Туркменистане приняты новые законы и нормативно-правовые акты Туркменистан 15:38
В Армении ввели режим чрезвычайного положения Армения 15:37
В Азербайджане изменен принцип работы Центров альтернативной регистрации первоклассников Общество 15:36
В Милли Меджлисе обсуждаются меры в связи с коронавирусом Политика 15:36
На Шри-Ланке выявили три новых случая заражения коронавирусом Другие страны 15:33
В Азербайджане будет запрещено распространять определенную информацию Политика 15:26
В Ереване боятся исторической правды Баку Политика 15:25
Авиабилеты по отмененным рейсам можно вернуть также после вылета - BUTA Airwaуs Общество 15:20
В Пекине рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время Другие страны 15:15
Атырауский НПЗ в Казахстане привлечет услуги капремонта Тендеры 15:15
В Узбекистане снижается производство крепкого алкоголя Финансы 15:15
В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль в честь 75-летия победы в ВОВ Политика 15:13
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 300 человек Другие страны 15:12
Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро Европа 15:11
В Азербайджане предлагается добавить новую статью в Уголовный кодекс Общество 15:10
В Азербайджане будут оштрафованы лица, нарушающие режим гигиены и карантина Нагорно-карабахский конфликт 15:10
В Азербайджане вновь перенесены соревнования по волейболу Общество 15:08
Выросло число россиян, приобретающих недвижимость в Турции Турция 15:06
В связи с коронавирусом в посольстве Азербайджана в Катаре создана "горячая линия" Политика 15:03
Маас выступил против попыток США переманить ученых Европа 14:56
Приостановлено ж/д сообщение Азербайджана с Украиной Общество 14:54
В Азербайджане будут штрафовать за нарушение режима карантина Политика 14:51
Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Китай Турция 14:47
Рожденные в один день! Удивительные картины Вугара Али, посвященные Вагифу Мустафазаде (ФОТО) Культура 14:47
Обнародованы карантинные зоны в Стамбуле в связи с коронавирусом Турция 14:45
Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан Транспорт 14:41
Минэкологии Азербайджана предупредило компанию в Баку Общество 14:39
Узбекистан готов увеличить производство медицинских масок Финансы 14:38
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель Энергетика 14:35
В Музее независимости Азербайджана осуществляется дезинфекция (ФОТО) Общество 14:28
В посольстве Азербайджана в Беларуси функционирует «горячая линия» для соотечественников Политика 14:24
Petkim о своем весомом вкладе в экономику Азербайджана и Турции в текущем году Энергетика 14:24
В Баварии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Европа 14:10
Прием в центры Минналогов будет осуществляться по записи Общество 14:08
ЕБРР из-за коронавируса окажет поддержку клиентам в Беларуси Европа 14:07
Обнародовано расписание телеуроков в Азербайджане на завтра Общество 14:03
ООН оказывает поддержку Туркменистану в обеспечении экономической устойчивости и роста Туркменистан 13:51
В Казахстане повышены максимальные рекомендуемые ставки по депозитам Финансы 13:43
Произведения азербайджанских писателей вошли в лонг-лист Московской литературной премии Культура 13:40
В связи с инфекцией Коронавируса (COVID-19) объявляется особый режим работы в центрах обслуживания Azercell Общество 13:40
В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек Европа 13:39
Азербайджанские аналитики: Золото вновь начало дорожать Финансы 13:39
Казахстан выделит средства на поддежрку бизнеса на фоне пандемии коронавируса Бизнес 13:35
В Узбекистане коронавирус диагностировали еще у двух граждан страны Узбекистан 13:30
Израиль просит всех туристов, находящихся в стране, вернуться домой Израиль 13:28
В Иране установят контроль на выездах из провинций из-за коронавируса Политика 13:27
Франция закроет суды на фоне коронавируса Европа 13:25
Завтра погода в Азербайджане может негативно сказаться на метеочувствительных людях Общество 13:14
В Азербайджане нет угрозы обесценивания маната — Бахтияр Алиев Экономика 13:09
Казахстанская авиакомпания внесет изменения в расписание рейсов из-за режима ЧП Транспорт 13:06
Оглашены сведения трехлетнего контракта между бакинским метро и российским заводом Транспорт 13:05
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 9-13 марта Энергетика 13:04
В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, изменено время приема документов в вузы Общество 13:00
Исполнитель роли Тано Карриди из "Спрута" назвал два лучших азербайджанских фильма (ФОТО) Культура 12:58
В Туркменистане пройдет выставка достижений частного сектора Туркменистан 12:55
Кыргызстан увеличивает импорт турецкой стали Турция 12:43
Обнародованы данные по экспорту цемента из Турции в Китай Турция 12:39
Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин Другие страны 12:39
Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупредила СМИ и пользователей соцсетей Общество 12:35
"Азерэнержи" повышает уровень надежности и безопасности Мингячевирской ГЭС Энергетика 12:32
Минналогов меняет правила по госрегистрации юридичиских лиц Бизнес 12:28
Филиал Ailə TV в Ясамальском районе переехал на новый адрес (ФОТО) Общество 12:25
Выделены средства на бурение 12 субартезианских скважин в Джалилабаде Политика 12:25
Прекращаются полеты из Грузии в ряд стран Западной Европы Транспорт 12:24
Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии Другие страны 12:23
Второй танкер SOCAR для Беларуси прибыл в Одессу Энергетика 12:22
Будут созданы веб-сайты для структур и депутатов Милли Меджлиса Политика 12:19
В Бахрейне зафиксировали первый случай смерти инфицированного коронавирусом Арабские страны 12:17
Узбекистан закрывает транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса Транспорт 12:15
Китай направит в Узбекистан группу врачей Узбекистан 12:13
В Сербия число заразившихся коронавирусом достигло 55 человек Европа 12:08
В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом Другие страны 12:06
В Азербайджане на предприятиях специального назначения предлагается создание гарнизонной службы Политика 12:06
Власти Турции поддержат экономику на фоне Covid-19 Турция 12:05
В Азербайджане определяются структуры по аккредитации научных учреждений Общество 12:00
В Азербайджане государственные учебные заведения могут быть освобождены от лицензий Общество 12:00
Завтра заседание парламента Азербайджана обсудит вопрос по коронавирусу Политика 11:40
Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции с начала года? Турция 11:35
В Азербайджане 20 иностранцев задержаны за подделку документов - Госпогранслужба (ФОТО) Общество 11:33
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит дезинфекцию (ФОТО) Экономика 11:26
Казахстанский тенге значительно подешевел относительно доллара США Финансы 11:25
В Азербайджане вносится поправка в закон «Об образовании» в связи с обучением детей, потерявших родителей Общество 11:22
Посольство Азербайджана в Малайзии открыло «горячую линию» Общество 11:19
В Азербайджане растет число пользователей электромобилей Транспорт 11:17
Узбекистан принимает меры против распространения коронавируса Узбекистан 11:16
Азербайджанский манат дорожает на фоне валют стран-партнеров Финансы 11:14
Богатейшие люди мира с начала года потеряли почти триллион долларов США 11:10
Государственная миграционная служба Азербайджана ограничила работу Общество 11:07
В торговых центрах Баку усилены медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) Общество 10:54
"Узбекнефтегаз" ввел в эксплуатацию новую скважину в Алатском районе Энергетика 10:53
Грузия и Турция договорились о продлении авиасообщения Транспорт 10:53
Грузия временно закрывает границу с Россией Транспорт 10:49
На пограничных пунктах Азербайджана проводится дезинфекция Транспорт 10:43
Россия закрывает границу с Беларусью Россия 10:40
Все новости