Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Белоруссии и поддержку оппозиции

Министры иностранных дел стран ЕС проведут в пятницу внеплановую видеоконференцию по ситуации в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов продолжаются акции протеста. На переговорах они обменяются мнениями о возможных действиях ЕС, в том числе по введению санкций против Белоруссии и возможной активизации поддержки оппозиции. Пока полного консенсуса между ними нет. К вопросу санкций они могут вернуться на следующей плановой встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Видеоконференцию созвал глава внешнеполитической службы ЕС, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по инициативе Польши и Литвы. Эти государства изначально настаивали на созыве экстренного заседания глав государств и правительств ЕС по Белоруссии, однако эта идея не получила поддержки большинства европейских стран, которые предпочли ограничиться министерскими консультациями.

На данный момент в поддержку санкций выступили представители руководства Литвы, Польши, Германии, Австрии и Швеции. Для принятия этого решения его должны поддержать все 27 стран ЕС. По информации агентства Рейтер, пока против ограничительных мер выступает Венгрия.

За последние четыре дня ЕС распространил целую серию заявлений в адрес Белоруссии, утверждая, что выборы не были "ни свободными, ни честными". Брюссель потребовал "представить точные результаты подсчета голосов", прекратить все силовые акции в отношении протестующих, а также освободить всех задержанных. В четверг Боррель написал в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС, что для развития отношений с ЕС "политический режим в Белоруссии должен измениться". Он не уточнил, достаточно ли будет изменения порядка действий нынешнего главы государства или ЕС будет требовать полной смены власти, чтобы смягчить позицию в отношении Минска.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах и затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии республики, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, которую называли его основным оппонентом, - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.