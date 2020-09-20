Более 10,5 тыс. человек заразились коронавирусом во Франции за сутки

Врачи во Франции зафиксировали за стуки 10 569 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером официальные данные, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это - немного меньше, чем днем ранее, однако специалисты предупреждают, что это может быть вызвано тем, что многие лаборатории, обрабатывающие тесты на коронавирус, во Франции не работают по воскресеньям.

Во Франции в последние недели отмечается заметное ускорение распространения заболевания. В связи с этим власти вводят дополнительные ограничительные меры. О том, чтобы вернуть общенациональный режим самоизоляции, речь пока не идет.