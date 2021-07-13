Детский велосипед принцессы Дианы выставили на аукционе за $41 000

Велосипед принцессы Дианы, на котором она каталась ребенком в семейном поместье, выставлен на аукцион East Bristol, сообщает Daily Mail.

Предварительно велосипед оценен в £20-30 тыс. ($27,7–41,6 тыс.).

Двухколесный велосипед красного цвета «Tracker» был подарен Диане отцом — графом Джоном Спенсером, когда будущая принцесса была еще ребенком — она каталась на нем в 1970-е в семейном поместье Спенсеров в графстве Нортгемптоншир.

Отмечается, что велосипед в прекрасном состоянии — он сохранил все свои оригинальные черты, включая седло, шины и хромированные брызговики. К нему также прилагается рождественская открытка 1994 года, которую подписала Диана.

В июне с молотка на торгах в Англии ушел бывший автомобиль принцессы Дианы Ford Escort за £52,6 тыс. (более $73 тыс.) — дороже, чем предполагалось. Транспорт был куплен музеем из Южной Америки.