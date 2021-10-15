В Великобритании зарезали депутата парламента

В городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс в Великобритании неизвестный напал с ножом на депутата парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Эммесса и зарезал его. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации издания, нападение произошло в ходе встречи 69-летнего политика с гражданами в церкви. Злоумышленник несколько раз ударил его ножом. Эммессу оказали первую помощь, однако впоследствии он умер от полученных травм.

Британская полиция арестовала 25-летнего подозреваемого, оружия у него не обнаружили. Мотивы злоумышленника на данный момент устанавливаются.

Это не первое смертельное нападение на депутата в Великобритании. В июне 2016-го депутата парламента от Лейбористской партии Джо Кокс застрелили на ступенях библиотеки в городе Бирстолл в Западном Йоркшире. Впоследствии политик скончалась в больнице, медики до последнего боролись за ее жизнь.