Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО 18 мая

Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто в опубликованном в субботу интервью шведской газете Aftonbladet.

"С нашей стороны постоянный представитель при НАТО в Брюсселе сделает это [подаст заявку], вероятно, в среду. Если начнутся переговоры с НАТО, ими займется делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны", - сказал он.

Парламент Финляндии 16 мая должен провести дебаты по вопросу перспективы вступления страны в Североатлантический альянс. 12 мая президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что республика должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Формальное решение, как ожидается, будет принято 15 мая.