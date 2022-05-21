Несколько десятков человек пострадали от торнадо на западе Германии

В результате торнадо в федеральных землях на западе Германии пострадали по меньшей мере 30 человек, пишут немецкие СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщила полиция города Падерборн в Северном Рейне-Вестфалии, "пострадали от непогоды от 30 до 40 человек, из них 10 - получили серьезные травмы".

"Во время грозы в пятницу днем от вихря осталась полоса разрушений с запада на восток прямо через центр Падерборна в направлении восточных районов города", - заявили в полиции.

В городе Липпштадт, к западу от Падерборна, прошедший торнадо повалил деревья по всему городу, из-за сильного ветра с домов слетали крыши. В Трире ливни привели к тому, что улицы начали напоминать реки.

Ущерб, который понесли федеральные земли на западе страны, оценивается в несколько миллионов евро.