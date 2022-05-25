В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Финляндии. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении университетской больницы города Хельсинки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С высокой долей вероятности в Финляндии выявлен первый случай заражения оспой обезьян, - отмечается в нем. - Окончательный диагноз будет поставлен пациенту до конца недели, когда завершится секвенирование генома из взятого биологического материала".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 мая зарегистрирован 131 подтвержденный случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев заражения в 19 странах мира.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли и болевые ощущения в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.