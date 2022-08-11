В Черногории из-за природного пожара около города Бар перекрыли авто- и ж/д сообщение

Автомобильное и железнодорожное сообщение вблизи черногорского города Бар перекрыто в связи с сильным природным пожаром. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал CDM.

По его данным, сильный природный пожар бушует между прибрежными городами Бар и Сутоморе, в связи с чем было остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, десятки машин застряли в километровых пробках. Борьбу со стихией затрудняет сильный ветер, а также то, что очаги возгорания находятся высоко в горах.

В настоящий момент на некоторых участках огонь вплотную подошел к жилым домам, а также к железнодорожным цистернам, площадь пожара продолжает расширяться.

В тушении участвуют бригады пожарных из Бара, Подгорицы, Будвы, Тивата, Ульцина и Цетине. В ходе борьбы со стихией пострадал один пожарный.