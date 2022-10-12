Цены на дизельное топливо в Европе и США растут по мере приближения зимы, подстегивая инфляцию и угрожая глобальной рецессией. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Более высокие цены на дизельное топливо могут усилить инфляционное давление, особенно если рост цен будет устойчивым. Это увеличит вероятность глобальной рецессии", - приводит агентство слова директора по исследованиям консалтинговой группы "Вуд Маккензи".

В начале недели в Европе базовая цена на дизельное топливо составляла порядка $180 за баррель, а в американском штате Калифорния превысила отметку в $190 за баррель, что стало самым большим ценовым скачком за последние месяцы. Вероятность волатильности цен в условиях, когда Европа постепенно отказывается от российских энергоносителей, сохраняется, отмечает агентство.

Во вторник в связи с публикацией октябрьского доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что европейские страны столкнутся с серьезными трудностями на протяжении последующих двух зим из-за кризиса в энергетической сфере.