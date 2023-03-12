Сенат Франции принял пенсионную реформу

Сенат Франции в субботу одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу. Об этом написала на своей странице в "Твиттере" премьер-министр республики Элизабет Борн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение", - отметила глава правительства.

За реформу проголосовали 195 сенаторов, против - 112.

После одобрения текста Сенатом совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи сенаторов должна будет согласовать финальную версию проекта реформы.

Заседание комиссии состоится 15 марта. Если после него парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден.