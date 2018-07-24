В Израиле заявили, что военные пытались связаться с истребителем ВВС Сирии

Израиль предпринял несколько попыток связаться с сирийским истребителем, но не получил ответа и сбил его ракетой "Патриот", заявил во вторник журналистам постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон, передает РИА Новости.

Израильские средства ПВО сбили во вторник самолет "Сухой" ВВС Сирии за вторжение в воздушное пространство страны, в Дамаске же утверждают, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов и границу страны не пересекал. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной.

"Мы не хотим осложнения ситуации, но когда мы видим, что истребитель нарушил наше пространство, и несколько раз пытаемся с ним связаться и не получаем ответа, единственное, что мы можем сделать, чтобы защитить наших граждан, это не ждать, а сделать то, что и любая другая страна в такой ситуации (сбить)", — заявил Данон.

"Истребитель нарушил воздушное пространство Израиля, вошел в границы на 2 километра и был уничтожен ракетой "Патриот", — добавил он.

Данон отметил, что "Израиль предупреждал Сирию о последствия нарушения соглашение 1974 и не позволит никакого нарушения своего суверенитета".

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