Партнер Нетаньяху по коалиции выдвинул премьеру ультиматум по срокам утверждения бюджета

Министр обороны Израиля и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц выдвинул ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаньяху, пригрозив роспуском парламента и досрочными выборами в случае срыва сроков утверждения бюджетов на 2020 и 2021 годы. Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава Минобороны сделал в ходе специального выступления для прессы, которое транслировали основные каналы израильского ТВ.

"[Досрочные] выборы может предупредить лишь тот, кто ведет к ним. Если действовать напрямую, без политических маневров, израильскому народу не придется идти на участки для голосования", - сказал Ганц, обращаясь к Нетаньяху. "Он [Нетаньяху] избрал способ не утверждать согласованный и подписанный бюджет Государства Израиль, что [автоматически] приведет к роспуску Кнессета (парламента)", - продолжил министр обороны и призвал премьера "немедленно представить бюджет". Ганц добавил, что в ином случае партия "Кахоль-Лаван" поддержит 2 декабря в предварительном чтении законопроект о роспуске Кнессета и объявлении новых выборов, который намерен выдвинуть на голосование в парламенте лидер оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Нетаньяху за несколько минут до выступления Ганца с заявлением для прессы опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что оппозиция "постарается втянуть Израиль в ненужные выборы". "Ликуд" будет голосовать против роспуска Кнессета и за единство", - добавил премьер, имея в виду запланированное на 2 декабря голосование. "Народ Израиля заслуживает правительство, которое будет работать не на выборы, не ради политики, а для него", - отметил Нетаньяху.

Действующий 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Это положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого трижды проводились парламентские выборы. Лишь последние из них, состоявшиеся 2 марта, привели к формированию устойчивой правительственной коалиции, контролирующей более половины из 120 мест в однопалатном парламенте.

В соответствии с коалиционным соглашением между партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Ганца бюджет на 2020 год должен был быть принят в сентябре, но этот срок был продлен до 23 декабря. Если до этого срока основной финансовый закон на текущий год не будет принят, полномочия Кнессета будут прекращены и автоматически будут назначены досрочные выборы. В соответствии с действующим законодательством крайняя дата для утверждения бюджета на 2021 год - это последний день марта следующего года.