В Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия на фоне теракта в Иерусалиме. Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Военно-политический кабинет принял этим вечером решения о ряде мер по борьбе с терроризмом и точной цене, которую заплатят террористы и те, кто их поддерживает", — указано в сообщении.

Среди этих мер — упрощение процедуры получения разрешений на ношение оружия, усиление подразделений армии и полиции, а также расширение практики задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.